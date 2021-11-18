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Ford Otosan mühendislerinin “LaserSonix Q” projesine Henry Ford Teknoloji Ödülü

- Ford Otosan mühendislerinin sopranoların sesi ile bardağı çatlatabilmesinden esinlendiği bu teknolojide, üretim parçaları özel bir akustik sinyal ile temassız olarak titreşime tabi tutuluyor, bir lazer ile bu titreşim seviyesi yine temassız olarak ölçülüyor

Genel 18.11.2021, 11:31
Ford Otosan mühendislerinin “LaserSonix Q” projesine Henry Ford Teknoloji Ödülü

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, tamamı kendi çalışanlarından oluşan bir ekibin geliştirdiği, ses dalgalarını kullanarak parçalarda hata olup olmadığını tespit eden "LaserSonix Q" projesiyle ABD'nin prestijli teknoloji ödüllerinden Henry Ford Teknoloji Ödülüne (HFTA) layık görüldü. ​​​​​​​

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, üretim parçalarını yalnızca bir saniye süren bir ölçüm ile sorunsuz ve hurda olarak ayırabilen, üretim süreçlerini mükemmelleştirmeye katkı sağlayan "LaserSonix Q" kurum içi girişimcilik projesi ile ABD'nin prestijli teknoloji ödüllerinden Henry Ford Teknoloji Ödülü'nün (HFTA) sahibi oldu.

Ford Otosan’ın kurum içi girişimcilik programı kapsamında, akıllı üretim teknoloji kampanyasında bir fikir olarak başlayan "LaserSonix Q" projesi, tamamı Ford Otosan çalışanları tarafından geliştirilmiş donanım ve yazılımdan oluşan patentli teknolojisiyle, üretim parçalarını operatörlerden bağımsız bir şekilde yüzde 100 gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesini sağlıyor.

Ford Otosan mühendislerinin sopranoların sesi ile bardağı çatlatabilmesinden esinlendiği bu teknolojide, üretim parçaları özel bir akustik sinyal ile temassız olarak titreşime tabi tutuluyor, bir lazer ile bu titreşim seviyesi yine temassız olarak ölçülüyor.

Üretim parçalarına ait titreşim özellikleri analiz edilerek, hatalı parçalar üretim esnasında gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor. Proje, operatöre bağımlı süreçleri ortadan kaldırmanın yanı sıra hurda azaltımı ile çevresel fayda sağlıyor.

Ford Otosan Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında kullanılan bu özel teknoloji, Ford Motor Company’nin ABD’deki Dearborn Fabrikası ile de paylaşıldı.


- Ford Otosan, Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor


1961 yılından bu yana Ar-Ge çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Ford Otosan, teknolojik dönüşümle birlikte dönüşen geleneksel otomotiv ürün ve hizmetlerine ek olarak, yakıt optimizasyonu, CO2 salımlarının azaltılması, bağlantılı ve otonom araçların geliştirilmesi, elektrikli araçların üretimi, elektrifikasyon ve hafif araç teknolojilerinin geliştirilmesi alanlarında Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.

İnovasyon yaklaşımıyla, ürün, süreç ve iş modellerinde yenilikçiliği benimseyen, otomotiv sektörünün en büyük mühendislik organizasyonuna sahip olan Ford Otosan, sadece geleneksel bir araç üreticisi olarak değil, yenilikçi hizmetler üretip sektöre yön veren, ulaşım olanaklarını şekillendiren ve yenilikçilikle ön plana çıkan bir şirket olmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.


#“LaserSonix Q” projesi #ford #ödül
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