Foça Belediyesi’nde istifa rüzgarı

Foça Belediyesi’nde, Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Acar’ın emekliliğini istemesinin ardından, yine Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü olarak görev yapan İsmail Ası da istifa ederek görevinden ayrıldı.

Foça Belediyesi’nde istifaların ardı ardı kesilmiyor. Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Acar’ın görevi bırakmasının ardından, yine Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü olarak görev yapan İsmail Ası da istifa ederek görevini bıraktı.

Başkan Gürbüz’e yakın isimlerdi

Belediyede, bazı şirket müdürlerinin de istifa ettiği öğrenildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e yakın isimlerin görevi bırakması herkesin dikkatini çekerken, ardı ardına gelen istifaların tesadüf olmayacağı yorumları yapıldı.