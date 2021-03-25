banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Kurlar güne yükselişle başladı!
Kurlar güne yükselişle başladı!
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı

Florida’da kurutma makinesinin içinden yılan çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde, bir ailenin kurutma makinesinde yılan bulundu.

Genel 25.03.2021, 10:55
Florida’da kurutma makinesinin içinden yılan çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde, bir ailenin kurutma makinesinde yılan bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde, Pring ailesi, kurutma makinelerinden garip sesler gelmesinin ardından tamirci çağırdı. Makinede herhangi bir teknik sorunun olmadığını tespit eden tamirci Darrell Cobble, kurutma makinesine saklanmış ölü bir yılan buldu. Cobble ise aileye uyararak, genellikle kurutma makinelerinde yılanların ve diğer hayvanların girmesini engelleyen bir kafes olmasının gerektiğini vurguladı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu