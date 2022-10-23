Fiyatı piyasaya göre ucuz ama alıcısı yok denecek kadar az

Sivas Halk Eğitim Merkezi’nde kadınların elinde şekil bulan deri çantalar, piyasaya göre oldukça ucuz satışa sunulsa da alıcı bulamıyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi’nde bulunan deri işlemeciliği kursunda kadınlar derilere şekil veriyor. Alınan deriler kalıp çıkarıldıktan sonra şekillendiriliyor, boyanıp dikiliyor. Kadınların elinde çekiçlerle motifler verilen deriler birbirinden güzel çanta, kemer, yelek ve panolara dönüşüyor. Elde edilen ürünler ise piyasaya göre oldukça ucuza satışa sunuluyor. Piyasada yaklaşık 3 bin lira olan deri çantalar merkezde yaklaşık bin liraya satılıyor. El sanatları öğretmeni Meral Menteşeli, işlemin zorluğuna göre fiyatların değiştiğini ifade etti. Menteşeli, deri işleri yaptıklarını söyleyerek, “Deri kursumuzda çanta, kemer, giyim, kıyafet, tablo ve pano gibi her türlü deri işleri yapıyoruz. Biz ham deriyi alıyoruz. Daha sonra kalıp çıkararak kesiyoruz. Şekillendiriyoruz, boyuyoruz ve dikiyoruz. Derilerimizi bazen şehir dışından, bazen de buradaki malzemecilerimizden alıyoruz. Kursiyer bir çanta için yaklaşık 1 hafta uğraşıyor. Çantamıza kraft yapabiliyoruz, nakış yapabiliyoruz. Oyma ve boyama tekniğimiz var. Isıtarak şekillendirme tekniğimiz var” dedi.

“Çok fazla satış yapamıyoruz”

Menteşeli, çok fazla satış yapamadıklarına değinerek, "Küçük bir şehirde olduğumuz için çok fazla satış yapamıyoruz. Ama internet aracılığıyla ya da etrafımıza duyurabildiğimiz kadarıyla satış yapabiliyoruz. Satış aşamasını çok genişletemedik. Dışarda satılan deri ürünlerden hiçbir farkı yok. Çok ucuza ürünlerimizi satıyoruz ama sesimizi duyuramadık. Fiyatlar 500 lira ile bin lira arasında değişiyor. Büyüklüğüne göre, şekline göre, yapılan işlemin zorluğuna göre fiyat değişiyor. Burada bin liraya sattığımız çanta dışarda 3 bin liraya satılıyor” ifadelerini kullandı.

“Çok severek yapıyoruz”

Deri işlemeciliği kursu öğrencisi Yasemin Metin, deri işlemeciliğini severek yaptığını belirterek, “Haftanın 5 günü buradayız. Çok severek yapıyoruz. Bir kere başladığımız zaman devamını her sene istiyoruz. Cüzdanlar, çantalar, yelekler, tablolar ve masklar yaptım. Hem hediye yapıyorum hem de satabilirsem çevremdekilere satmaya çalışıyorum. Aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Deri işlemeciliği kursu öğrencisi Hatice Yüksel ise ürünlerin el işçiliği olduğunu belirterek, zorluklarının da olduğunu söyledi.