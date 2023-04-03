Fırtınada sörf yaptılar, renkli görüntüler oluştu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sörf tutkunları yine fırtınayı fırsat bilerek denizde sörf yaptı. Saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarda sörfçüleri sahilde izleyen vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Meteorolojinin Muğla’dan Antalya’ya şiddetli fırtına uyarısı onlar için deniz keyfi oldu. Şiddetli rüzgar ve dalgalarla boğuşan Kite-Surf ve Surf tutkunları Atatürk caddesindeki Halk Plajı’nın denizinde renkli görüntüler oluşturdu.

Yurtdışından gelerek Marmaris’e yerleşen Tan Ugan, "Çok güzeldi ama rüzgar tam böyle sabit gelmiyor aralıklı geliyor aslında. Düz gelirse çok daha keyifli olacak .Yine de bizim için harika bir hava. Datça, Marmaris, Gökçeada, Avrupa, Almanya, Yunanistan, Rodos, Kos, Mısır oraları dolaşarak sörf yapıyoruz. Sörf bizim hem hobimiz, hem de mesleğimiz bu yani bunlarla günlerimizi geçiriyoruz. Yazında kite sörf yapıyoruz" diyerek herkese bu sporu tavsiye ettiğini belirtti.

Canan Ugan ise, "Sörf çok güzel kite çok güzel herkese tavsiye ediyorum. Çok harika bir şey kontrolünü bildikten sonra fırtına şiddetli rüzgar kolay oluyor. Tabii ki her sporda olduğu gibi bunda da tehlike var. Yine de bunu yaşamak çok çok güzel büyük bir serbestliktir" dedi.