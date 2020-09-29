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Fırtınada ağaç devrildi yol ulaşıma kapandı
BARTIN’DA KISA SÜRELİ ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA NEDENİYLE AĞAÇ DEVRİLDİ. AĞACIN DEVRİLDİĞİ YOL ULAŞIMA KAPANDI.
Genel 29.09.2020, 17:23
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Bartın’da kısa süreli etkili olana sağanak ve fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Ağacın devrildiği yol ulaşıma kapandı.
Bartın Kozcağız eski karayolunda meydana gelen olayda kısa süreli etkili olan fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Vatandaşlar araçlarıyla ağacın devrildiği bölgeden geri dönerek farklı güzergahlar üzerinden ulaşım sağlamak zorunda kaldı.
Devrilen ağacın kaldırılması ve yolun yeniden ulaşım açılması için çalışma başlatıldı.
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