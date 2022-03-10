Fırtına İstanbul’u vurdu, dalgalar kıyıyı dövdü

İstanbul’da kentin farklı noktalarında kar yağışı etkili oldu. Karaburun’da ise kar fırtınasının etkisiyle dalgalar kıyıyı adeta dövdü.

İstanbul’da gün boyunca kentin farklı noktalarında kar yağışı etkili oldu. İstanbul’un kuzey kısmında bulunan Karaburun Limanı’nda fırtına nedeniyle dev dalgalar adeta kıyıyı dövdü. Zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar ise kameralar tarafından görüntülendi.