Fırtına etkisini kaybetti vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarıyor

Tekirdağ’da etkili olan fırtına etkisini kaybederken, vatandaşlar sahilde güzel havanın tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra dün akşam saatlerinde Tekirdağ’da yağmurla birlikte fırtına etkili oldu. Fırtınayla birlikte etkili olan yağış bir süre sonra etkisi kaybederken, Süleymanpaşa İlçesinde sabah saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, maskelerini takarak sosyal mesafe kurallarına riayet ederek sahile indi.

Çocukları ve aileleriyle sahile inen vatandaşlar, deniz havası eşliğinde yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı.