Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı

Karabük’te etkili olan şiddetli fırtına bir çok bölgede çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı.

Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği illerden biri olan Karabük’te etkili şiddetli rüzgar, kentin bir çok bölgesinde etkili oldu. Kartaltepe mahallesinde fırtına ile birlikte uçan çatılar park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Namık Kemal mahallesinde ise garaj çatısı uçarak yandan başka eve çarptı. Yenimahalle’de ise bir evin çatısından kopan duvar ve tuğlalar park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Adeta hurdaya dönen aracın sahibi Vedat Kırış, evinde oturduğu sırada kütleme duyduğunu aşağıya indiğinde ise aracını bu halde bulduğunu söyledi.

Cevizkent mahallesinde ise fırtınadan dolayı devrilen ağaç park halindeki araca zarar verirken, Hürriyet mahallesinde ise bir apartmandan kopan duvarlar ise yola düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı fırtınada bazı bölgelerde ise elektrik ve telefon direkleri de devrildi.