Fırçayla kanser terapisi

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimlerini tedbirli bir şekilde sürdüren OSMEK, Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi’nde açtığı resim kursu ile hayata dokunuyor.

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ücretsiz olarak açtığı resim kursuna özellikle ev hanımlarının ilgisi yoğun oldu. Işık, gölge, oran, orantı, kompozisyon kurma ve renk bilgisi eğitimi alan kursiyerler, kısa süre içerisinde öğrendikleri tekniklerle kendi el emeği eserlerini ortaya çıkarmaya başladı. Karakalem, sulu boya, pastel boya, yağlı boya, akrilik boya gibi çalışmalarla kabiliyetlerini keşfeden kursiyerlerin tuvallere taşınan resimleri, usta ressamlara âdetâ taş çıkarttı.

Eylül ayında başlayan eğitim sürecinde araya pandemi girmesine rağmen kursiyerlerin çizdikleri resimlerle çok büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen kurs hocası Sahra Rükşen, “300 saatlik kursumuzda dönem boyunca çeşitli çalışmalara imza atıyor, kursiyerlerimize resmin inceliklerini öğretiyoruz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle ev hanımlarımız, haftanın belirli günleri burada stres atma fırsatı yakalıyor” dedi.

“Kanseri kurs sayesinde unutuyorum”

Kursiyerlerden Aşkın Karayün ise 6 yıllık kanser tedavisi sürecini kurs sayesinde unuttuğunu dile getirerek, “Kemoterapi sürecim beni çok yordu. Kendim için bir şey yapmam gerekiyordu. Daha sonra OSMEK kayıtlarını gördüm ve kursa katılmaya karar verdim. Güzel şeyler üretmek beni oldukça mutlu etti. Aldığım eğitimlerin, kendi mesleğim olan kına sanatçılığına katkısı büyük oldu. Ayrıca hayata başka pencereden bakmayı öğrendim. Lütfen, insanlar eve kapanmasın. Kendilerini bu tarz kurslarda keşfederek, hayatlarını yönlendirsin. Burada terapi olduklarını görecekler” diye konuştu.