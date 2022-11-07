Firari Nissan eski Başkanı Ghosn’u Japonya’dan kaçıranlar ABD’ye iade edildi

Nissan Motor’un eski başkanı Carlos Ghosn’un ev hapsindeyken Japonya’dan kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan 2 ABD’li ülkelerine iade edildi.

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan kaçarak Lübnan’a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn’un firarına ilişkin yürütülen adli süreç devam ediyor. Ghosn’un kaçışına yardım suçundan 2 yıl hapse mahkum edilen ABD ordusu özel kuvvetlerinin 62 yaşındaki eski üyesi Michael Taylor ve 1 yıl 8 ay ceza alan 29 yaşındaki oğlu Peter Taylor’un ABD’ye iade edildiği bildirildi. Baba Taylor’un Los Angeles’taki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutulduğu ve 1 Ocak 2023’te serbest bırakılacağı açıklanırken, oğul Taylor’un ise serbest kaldığı öğrenildi.

ABD’de tutuklanıp Japonya’ya gönderilmişlerdi

Ghosn’un Japonya’dan firarına yardım ettikleri iddia edilen Michael Taylor ve Peter Taylor, Tokyo’nun talebi üzerine 2020 yılının Mayıs ayında ABD’de tutuklanmış, aynı yılın Ekim ayında ise ABD Dışişleri Bakanlığı şahısların Japonya’ya iadesine onay vermişti. Massachusetts’teki bir federal mahkeme ve Boston’daki bir yüksek mahkeme nezdindeki temyiz girişimleri sonuçsuz kalan Michael Taylor ve Peter Taylor, 2021 yılının Mart ayında ise Japonya’ya teslim edilmişti.

Film gibi firar

Japonya’da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn daha sonra “ağırlaştırılmış güven ihlali” ve “gelirini eksik bildirme” suçlamaları kapsamında ev hapsine alınmış, enstrüman kutusu içinde özel bir jet ile Japonya’dan firar eden Ghosn, Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçarak dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunmuştu.