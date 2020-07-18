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Fındıkta rekolte düştü

TÜRKİYE’NİN FINDIK İHTİYACININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYAN DÜZCE’DE FINDIK HASADI ÖNCESİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI RAMAZAN ÖZTÜRK AÇIKLAMALARDA BULUNARAK BU SENE GEÇTİĞİMİZ YILLARA ORANLA REKOLTENİN DÜŞÜK BEKLENDİĞİNİ SÖYLEDİ. REKOLTE ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞINI BELİRTEN ÖZTÜRK, KORONA VİRÜS’TEN ÇİFTÇİLERİN ETKİLENMEMELERİ İÇİN AİLE İŞLETMECİLİĞİ YAPMALARI GEREKTİĞİ KONUSUNDA ÖNERİLERDE BULUNDU

Genel 18.07.2020, 10:08
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Fındıkta rekolte düştü

Türkiye’nin fındık ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Düzce’de fındık hasadı öncesi Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk açıklamalarda bulunarak bu sene geçtiğimiz yıllara oranla rekoltenin düşük beklendiğini söyledi.

Çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından olan ve Türkiye fındık ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayan Düzce’de fındığın hasat dönemi yaklaştı. Dünyada ve Türkiye’de etkili olan korona virüs salgını altında fındığını yetiştirmeye çalışan fındık üreticilerine önerilerde bulunan Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk’te hasat öncesinde yaptığı açıklamada TMO’nun geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda fındık alımı yaparak çiftçinin mağdur edilememesi gerektiğini söyledi. TMO’nun geçen senelerde olduğu gibi bu sene de fındık almasını beklediklerini belirten Öztürk; “2020 yılı fındık sezonu çiftçilerimize hayırlı olsun. Fındık bu sene çok önemli bir ürün oldu. Korona virüsten dolayı ön plana çıkan bir üründür. Bu nedenle çiftçilerimize önerimiz, fındığını belirtilen Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Mühendislerinin açıklayacağı tarihlerden önce kesinlikle toplamamalarıdır. Bu yıl TMO’nun tekrar fındık alımını özellikle hükümetimizden bekliyoruz. TMO fındık almazsa fındıklarımız perişan olur gider. Bildiğiniz gibi geçen yıl ve önceki yıllarda TMO fındık almış, bu nedenle ortaya çıkan fiyatlar da çiftçilerimizi memnun etmişti. Bu sene de TMO’nun fındık almasını bekliyoruz” dedi.

“Fındık fiyatında oyun onanıyor”

Serbest piyasada fındık fiyatları üzerinde oyun oynandığını ifade eden Öztürk, çiftçilere; “Ayrıca çiftçilerimizin emanete fındık vermemelerini öneriyoruz. Bilindiği gibi Düzce fındığı Türkiye fındığının yüzde 15’ini üretiyor. Bunun için bizim fındığımız bu yıl çok önemli. Emanete kesinlikle fındık verilmemeli. Fındık fiyatlarının en geç 2. ayda 30 lirayı bulacağını tahmin etmekteyiz. Şu anda fındık fiyatları 24 TL’den 18-19 liraya kadar geriledi. Fındıkta bir oyun gözleniyor. Çiftçilerimiz birlik ve beraberlik gösterirse bu oyunu bozacağımıza inanıyoruz” diyerek öneride bulundu.

“Rekoltemiz bu sene çok düşük”

Rekolte çalışmalarını tamamladıklarını belirten Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, bu sene fındık rekoltesinin çok düşük olduğunu belirterek; “Rekolteye gelinirse bu sene aşağı yukarı geçen yıla göre 55-60 ton civarında rekoltemiz var. geçen sene 85 bin ton fındık rekoltemiz vardı. Bu sene 55-60 bin ton arasında fındık bekliyoruz. Rekolte tahminlerimiz bitti. Bakanlığa gönderdik. Kesin açıklamayı bildiğiniz gibi bakanlık kendisi yapacak. Ama kesinlikle rekoltemiz bu sene çok düşük. Bunu da çiftçilerimizin değerlendirmesi lazım” diye konuştu.

“Fındık işçisi fiyatının 100 lira olmasını bekliyoruz”

Düzce Ziraat Odası Başkanı Öztürk fındık işçisi fiyatlarının 100 lira olmasını beklediklerini belirterek; “İşçi fiyatları bilindiği gibi her yıl bakanlar kurulunun almış olduğu karar neticesinde bürüt asgari ücretin 30’a bölümüdür. Bu da 98.10 liraya tekabül etmektedir. Bu da yuvarlanarak il dışından gelen işçilerinden fiyatları 100 lira olması bekleniyor" dedi.

“Çiftçiler aile işletmeciliği ile fındık toplanmalı”

Korona virüs salgınının çiftçileri etkilememesi için aile işletmeciliğini çiftçilere tavsiye eden Öztürk; “Korona virüsün daha fazla yayılmaması için çiftçilerimizi etkisi altında bırakmaması için biz aile işletmeciliğini ön plana çıkarıyoruz. Herkes aile olarak kendi fındığını toplarsa bu hastalığın yayılma riskinin daha az olacağına inandığımız için bu yolu tercih ettik. Diğer kural da maliyetlerin düşürülmesi açısından çok önemli görüyoruz. Çiftçi kendi fındığını toplarsa maliyetleri aşağı çekmiş oluruz” dedi.

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