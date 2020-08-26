Fındık üreticilerinin harman nöbeti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık üreticileri, topladıkları mahsuller için hırsızlığa karşı harmanlarının başında tüfekle nöbet tutuyor.

Fındık fiyatlarının yüksek açıklanmasının ardından, Batı Karadeniz Bölgesi’nde hırsızlar fındık bahçelerine ve harmanlara dadandı. Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke köyündeki fındık üreticileri, gece gündüz harmandaki fındıkların başında kamp kurup nöbet tutuyor.

Türkiye’nin dünyada üretiminde lider olduğu fındıkta tamamlanan hasadın ardından kurutma ve satış dönemi sürerken, bölgeye gelen kimliği belirsiz kişiler üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Fındıkta kurutma işlemine devam eden üreticiler ise harmana serdikleri fındığın başında kamp kurarak nöbet tutuyor. Hırsız korkusu nedeniyle fındıklarının başından ayrılamadıklarını söyleyen Baki Kaya, "Fındık bahçesinde fazlalık dalların kesimi, ot biçimi ve en son fındığı dallarından zahmetle toplanması derken senenin 11 ayı çalışıyoruz. Fındığı harmana getirdikten sonra biraz rahatlıyoruz. Fındık emek isteyen bir ürün. Uzaktan bakılınca sadece toplama yaptığımız sanılıyor ama öyle değil. Fındığımızı pazara indirmeden harmanda iyi kurutuyoruz. Kurutma esnasında da fındığımızın başını bekliyoruz, kahvaltımızı burada yapıyoruz" dedi.

Fındıklarını kurutmak için kurduğu çadırda nöbet tutan Baği Kaya, “Gece gündüz mahsulümüzü hırsızlardan, çakallardan ve dağda gezen hayvanlardan korumak için sıralı olarak nöbet tutuyoruz, korkutmak amacıyla bazen havaya ateş ediyoruz” diye konuştu.