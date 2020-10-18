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Fındık büyüklüğünde yağan dolu her yeri beyaza bürüdü
AFYONKARAHİSAR’IN BAYAT İLÇESİNDE FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞAN DOLU YAĞIŞI HER YERİ BİR ANDA BEYAZA BÜRÜDÜ.
Genel 18.10.2020, 19:00
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Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı her yeri bir anda beyaza bürüdü.
Meteorolojinin gün içerisinde Afyonkarahisar için yaptığı lokal yağış uyarısı doğru çıktı. Bayat ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar bir anda başlayan dolu yağışına önce şaşırdı ardından sığınmak için kapalı yer aradı. Yağış sonrası her yeri beyaza bürürken, yağışta ilginç manzaralarda oluştu.
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