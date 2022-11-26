Filmi yayına girecek ama Ertaş ailesi rahatsız

Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın aile avukatı, Neşet Ertaş’ın hayatının perdeye aktarılacağı film öncesi açıklamada bulundu. İki imza alınması sonucu Ertaş’ın eserlerinin kullanıma açıldığı ve kitap üzerinden film çalışmasının ailenin izni olmadan yapıldığını anlatan Avukat Uğur Çapkın, "Ne ailenin ne de Neşet Ertaş’ın verdiği bir izin yok. Ertaş’ın eserlerinin notaya alınması başka bir şey, eserlerin film olarak ve ailenin izni olmadan perdeye aktarılması başka bir şey" dedi.

Türk müziğinin önemli halk ozanlarından biri olan Neşet Ertaş’ın hayatını konu eden ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmi hakkındaki tartışmalar sürüyor. Aile filmi istemezken, Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın da son gelişmeler hakkında İhlas Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu. Neşet Ertaş’ın vefatından 22 gün önce kitap için onay aldığı ile ilgili konuşan Çapkın, “Bir görevli Neşet Ertaş’ın yanına giderek ’Ben sizin eserlerinizi notaya almak istiyorum’ diyor. Toplamda 34 tane eserin notaya yazılması 5 yıl bitmiyor ve hatta Neşet Ertaş da notaların bitmemesi ile ilgili aile üyelerine yakınıyor. Fakat ne hikmetse Neşet Ertaş’ın vefatının ardından hem nota bitiyor hem de kitaba hayatı da ekleniyor. Neşet Ertaş’ın evine gidilerek iki tane imza alıyor. Neşet Ertaş’ın bütün eserleri kitapları çıktı alınmış, bu eserleri 25 yıl boyunca hiçbir telif ödemeden kullanıyor. Bu iznin maddi karşılığı boğazdaki yalıdan daha fazla. Nota ile alınan imza iki cilt çıkarılıyor. Bu muvafakatların içinde dahi filme izin veren bir madde yok” dedi.

“Neşet Ertaş’tan imza hasta iken alınmış”

Av. Çapkın, açıklamasının devamında, “3 Eylül’de bu muvafakatler alınırken Neşet Ertaş sandalyesinde oturamayacak durumda. Son günlerine ait bazı fotoğraflara ulaştık. 4. evre kanser hastası olan Ertaş, son günlerinde kendisine uygulanan tedaviden sonra zayıflamış, hastalığı kalça, boyun ve göğsüne sirayet etmiş. Ayakta zor yürüyen, ağrı kesici bant kullanan 74 yaşındaki kanser hastası Ertaş’tan muvafakat alınıyor. Ayın 6’sında Neşet Ertaş tedavi yapılamadığı için ‘gideyim de İzmir’deki evimde vefat edeyim’ diyor. Olaydan 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede vefat ediyor” diye konuştu.

Filmin yargı sürecine de değinen Avukat Çapkın, “Yapımcının dediğine bakılırsa Neşet Ertaş’ın hayatı anlatılıyor ama gerçek Neşet Ertaş mı anlatılıyor yoksa onların hayalindeki Neşet Ertaş mı anlatılıyor onu bilemiyoruz. Mahkeme süre vererek senaryoyu defalarca istemesine rağmen yapımcı senaryoyu maalesef ibraz etmedi. Film bittiği halde, filmin fragmanları yayınlandığı halde mahkemeye senaryonun ibraz edilememesi bir şeylerin gizlendiğini ortaya koyuyor. Biz sadece fragmanlara baktığımızda dahi Neşet Ertaş’ın hayatında olmayan yaşanmamış olayların anlatıldığını görüyoruz” ifadelerine yer verdi.