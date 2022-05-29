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Filistinlilerden İsraillilerin bayrak yürüyüşüne dronlu tepki

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te fanatik Yahudiler tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşüne Filistinliler, Filistin bayrağı takılan dronu Şam Kapısı üzerinde uçurarak tepki gösterdi.

Genel 29.05.2022, 17:59
Filistinlilerden İsraillilerin bayrak yürüyüşüne dronlu tepki

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te fanatik Yahudiler tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşüne Filistinliler, Filistin bayrağı takılan dronu Şam Kapısı üzerinde uçurarak tepki gösterdi.

İsrail’de her sene olduğu gibi bu sene de fanatik Yahudiler, bayrak yürüyüşü yapmak için işgali altındaki Kudüs’te bulunan Şam Kapısı’nda toplandı. Yürüyüş başlamadan önce ise Filistinliler, Filistin bayrağı takılan dronu Şam Kapısı üzerinde uçurarak fanatik Yahudilere tepki gösterdi. Söz konusu dronun daha sonra İsrail polisi tarafından uçuşuna izin verilmeyerek indirildiği bildirildi.

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