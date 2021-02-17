Filistinli işçilerin, Geçişlerin kapatılmasıyla iş yerlerine ulaşmak için verdiği zorlu mücadele

Korona virüs salgınında Filistin’in Batı Şeria kenti ile diğer şehirler ve İsrail kentleri arasındaki geçişlerin askıya alınmasıyla Batı Şeria’da yaşayan Filistinli işçiler, diğer kentlerdeki iş yerlerine gitmek için dağ yolunu kullanarak zorlu mücadele veriyor.

Kısa sürede küresel bir salgın haline gelen korona virüs salgını etkisini sürdürüyor. Özellikle son dönemde birçok ülke İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 2 ay önce Batı Şeria ile İsrail kontrolündeki şehirlerin arasında geçişler askıya alındı. Geçişlerin askıya alınmasıyla Filistinli işçilerin zorlu mücadelesi de başladı. Her gün Batı Şeria’dan işgal altındaki Kudüs ile İsrail’in Hayfa, Tel Aviv, Nahariya, Tayibe şehirlerine çalışmak amacıyla giden binlerce Filistinli, dağ yolunu kullanıyor. Geçişlerin kapatılmasına kendi çabalarıyla çözüm bulmaya çalışan Filistinli işçiler, dağ yolunu kullanarak iş yerine gidiyor. Korona virüs salgınında yaşanan ekonomik krizle de mücadele eden Filistinliler, tehlikeli olmasına rağmen dağ yolunu tercih ediyor.

Yerel kaynaklara göre, İsrail’de yaklaşık 130 bin Filistinli işçi çalışıyor.