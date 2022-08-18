Filistinli iki kardeş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tedavi için Türkiye’ye getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilen Filistinli iki kardeş, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gazze’de yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğu Rahaf K.I. Salman ve 13 yaşındaki erkek kardeşi Muhammed Halil Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tedavileri yapılmak üzere Türkiye’ye getirildi. Filistinli iki çocuk, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara’ya getirildi. Filistinli kardeşleri Kahire’den getiren ambulans uçak, gece saat 01.00’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. İki kardeş tedavilerinin devamı için Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.