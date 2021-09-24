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Filistinli ailelerin çağrısının ardından Mescid-i Aksa’ya akın

İsrail’in işgali altında bulunan Kudüs’te yaşayan Filistinli ailelerin çağrısı üzerine binlerce kişi, sabah namazı için Mescid-i Aksa’da buluştu.

Genel 24.09.2021, 13:33
Filistinli ailelerin çağrısının ardından Mescid-i Aksa’ya akın

İsrail’in işgali altında bulunan Kudüs’te yaşayan Filistinli ailelerin çağrısı üzerine binlerce kişi, sabah namazı için Mescid-i Aksa’da buluştu.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’da "Ribat Al-Hamil (Ailelerin Nöbeti)" adı verdikleri faaliyeti sürdüren Filistinli aileler, Mescid-i Aksa’da en çok sayıyı toplamak için yarışmaya devam ediyor. Kudüs’te yaşayan Filistinli ailelerin çağrısı üzerine sabahın ilk saatlerinden itibaren aralarında kadınların, çocukların ve gençlerin de bulunduğu binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’ya akın etti. İsrail’in getirdiği kısıtlamalara rağmen Filistinli Al-Tamimi, Murar, Ghosheh, Jaber, Al-Sharbati, Al-Salaymeh, Al-Rajbi, Adkedik, Al-Qawasmi ve Al-Razem ailelerinin Mescid-i Aksa’da sabah namazını kılmak için seferber olduğu belirtildi. Sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan Filistinliler, tekbir getirerek Mescid-i Aksa’yı koruma yemini etti.

Filistinliler, Filistin topraklarındaki ve özellikle de Kudüs’teki tüm aileleri Mescid-i Aksa’ya akın etmeye çağırarak Kudüslü ailelerinin bu faaliyet aracılığıyla İslam halklarına ve ordularına Mescid-i Aksa’nın kurtuluşunun ellerinde olması gerektiği mesajını verdiğini vurguladı. Faaliyet kapsamında Kudüslü aileler ayrıca Mescid-i Aksa’nın avlularında toplu halde kahvaltı yaptı.

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