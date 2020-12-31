Filipinler 2021’i havai fişek gösterisiyle karşıladı

Filipinler, 2021’e havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.

Filipinler’de yer alan Quezon City’de yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteri dakikalarca sürerken, halk o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Havai fişeklerin gökyüzünü aydınlattığı kentte vatandaşlar, gösteriyi büyük ilgiyle izledi.

Filipinler’in başkenti Manila ve ülkenin bazı bölgelerinde ise havai fişek kullanımı yasaklanmıştı. Yasak, yetkililerin kitlesel toplanmayı önleyerek korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla getirilmişti.