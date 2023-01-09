Fikir adamı ve yazar Yaşar Kaplan için Almanya’da cenaze namazı kılındı

Almanya’da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden fikir adamı ve yazar Yaşar Kaplan için Köln kentinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Kaplan’ın cenazesi, Ankara’ya gönderildi.

Yaşar Kaplan, dün Almanya’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Kaplan için bugün Köln Fatih Cami’sinde cenaze namazı kılındı. Kaplan’ın cenaze namazını kıldıran IGMG Genel Başkan Yardımcısı Celil Yalınkılıç yaptığı açıklamada, “Gurbette ölen değerli bir yazar kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. 1980 ve 1990’lı yıllarda çıkarmış olduğu dergiler, yazmış olduğu yazılar ve kitaplarıyla Türkiye’deki Müslüman gençlerin üzerinde çok ciddi etkisi, tesiri, yetişmesinde büyük emeği olmuş olan büyük mütefekkir yazarımızdandır“ dedi.

Kaplan’ın darbe dönemlerinde tavizsiz tutumu ile tanındığına dikkat çeken Yalınkılıç, “28 Şubat sürecinde göstermiş olduğu dirayet sebebiyle de mahkum edildi. Uzun yıllardan beri gurbette hicret hayatı yaşadığı hastalıklar çekti, büyük acılar yaşadı ve nihayetinde emanetini Rabbine gurbette teslim etti. Biz de bugün Müslümanlar olarak kardeşlik vazifemizi yerine getirmiş olduk cenabı Allah kendisine rahmet eylesin taksiratını affetsin mekanı cennet olsun” dedi.

Cenaze namazına Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) eski Genel Başkanı Süleyman Çelik, Milli Görüş genel merkez çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve üyeleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Ankara’ya uğurlanan Kaplan’ın cenazesi yarın Ankara Hacı Bayram Veli Camisi’nde kılınacak namazın ardından Taceddin Dergahı Haziresi’ne defnedilmesi planlanıyor.