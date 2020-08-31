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Fidyekızık spor tesisi gün sayıyor

YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN, FİDYEKIZIK SPOR TESİSİ’Nİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Genel 31.08.2020, 12:10
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Fidyekızık spor tesisi gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi’nin, Fidyekızık Spor Tesisi’ni yeniden ayağa kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun desteğiyle yenileme çalışmaları başlayan Fidyekızık Spor Tesisi’nde revizyon sürüyor. Geleceğe yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğu ilkesiyle şehirde yaşayan 250 bini aşkın genç Yıldırımlıya hitap eden projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, uzun bir süredir işlevsiz hale gelen Fidyekızık Spor Tesisi’ni ayağa kaldırıyor. Yıldırım’da bulunan amatör spor kulüpleri için önemli bir eksikliği giderecek olan Fidyekızık Spor Tesisleri’nde devam eden çalışmalar kapsamında futbol sahası zemin serim uygulamaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha modern bir görünüme kavuşacak tesis,futbol sahası, tribün, hakem odaları, sağlık ekibi odası ve takımlar için soyunma odaları ile yenilenen yüzüyle hizmet verecek.

250 bin genç nüfusu içerisinde barındıran ilçede çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için fizikî mekânlara ihtiyaç olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevcut potansiyeli en iyi ve en doğru şekilde kullanarak sporda marka şehir hedefini tam anlamıyla yerine getirmek için bir yandan ilçemize bölgesel spor tesisleri kazandırırken diğer yandan da mevcut tesislerimizde tadilat çalışması gerçekleştirerek modern ve kullanışlı bir hale getiriyoruz. Fidyekızık Spor Tesislerimiz, bünyesinde onlarca amatör spor kulübünü barındıran ilçemiz için yenilenen yüzüyle çok önemli bir merkez olacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na projenin bir an önce hayata geçirilmesi konusunda göstermiş olduğu ilgi ve desteklerden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. ‘Spor Şehri Yıldırım’ hedefimiz doğrultusunda hayata geçirilen ve geçirilecek olan projeler, merkezî idare iş birliği ve uyumunun en güzel örneğidir” diye konuştu.

Fidyekızık Spor Tesisi’nin Yıldırım ilçesindeki amatör spor kulüplerine hizmet eden en büyük nizami saha olduğunu dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Fidyekızık Spor Tesisi, gerek bulunduğu konum, tribün ve tesis alanı gerek ise nizami standartlara uygun olması sebebiyle bizler için oldukça önemli bir spor merkezi. Bizler hem sahamızın bakımını hem de tesisimizin restorasyonunu gerçekleştirerek Fidyekızık Spor Tesisimizi amatör spor kulüplerimize kazandırmış olacağız. Spora ve sporcuya destek olmak ve ilçedeki çocukları spor yapmaya teşvik etmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amatör spor kulüplerimizin müsabakalarını gerçekleştireceği bu tip sahaları kulüplerimize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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