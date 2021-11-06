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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamından fişleme itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında gözaltına alınıp itirafçı olan Ö.T, örgüt mensubu olmayan personel ve öğrencilerin bilgilerini toplayıp SD kart ile üst düzey örgüt mensuplarına aktardığını anlattı.

Genel 06.11.2021, 12:21
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamından fişleme itirafı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "mahrem imam" olduğu ileri sürülen Ö.T. hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ö.T'nin "operasyonel hat" olarak bilinen GSM hatları kullandığı ve örgüt içi haberleşmede bunlar üzerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeliyle iletişime geçtiği belirtildi.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Ö.T'nin itiraflarına da yer verildi.

FETÖ içinde faaliyet yürüttüğünü kabul eden Ö.T, örgüt ile ilk olarak üniversiteye hazırlık amacıyla gittiği dershanede tanıştığını, 2005'te İstanbul'da üniversite eğitimi sırasında "ev abiliği" ve "bölge talebe mesullüğü" yaptığını bildirdi.

O dönem örgüt içerisinde "Burak" kod adını kullandığını, örgüt yöneticilerince üniversitenin son yılının ikinci döneminde kendisine askeri öğrencilerle ilgilenme görevi verildiğini kaydeden Ö.T, "Üniversite bitene kadar yaklaşık 10 öğrenci ile örgütsel görüşmeler yaptım. 2012'de girdiğim KPSS sınavının sorularını öncesinde flaş bellek içerisinde bana verildi ve bu KPSS ile 2013'te Samsun İl Göç İdaresinde göreve başladım." şeklinde bilgi verdi.

Ö.T, "Askeri öğrencilerle ilgilendiğim dönemde, örgüt mensubu olmayan personel ve öğrencilerin bilgilerini toplayıp SD kart ile üst düzey örgüt mensuplarına aktardım." beyanında bulundu.

Askeri öğrencileri büfe ve sabit hatlardan arayarak iletişime geçtiğini ve örgütsel toplantılar yaptığını da itiraf eden Ö.T, "2013'te göreve başladıktan sonra bu yapıdan ayrıldım. O süreçten sonra defalarca arayıp davet etseler de kabul etmedim. Bu yapı içerisinde bulunmuş olduğumdan dolayı pişmanım." ifadelerini kullandı.

Etkin pişmanlık hükümleri uygulanması istendi

Ö.T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianamede, şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak adına FETÖ'nün dağılması ve mensuplarının yakalanmasına elverişli bilgiler verdiği belirtildi.

Zanlı hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma şartlarının oluştuğu kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Şüphelinin örgüt içerisinde aktif olarak askeri öğrencilerle ilgilenmek, gizlilik kurallarına riayet etmek amacıyla bu görüşmeleri ankesörlü/sabit hatlardan ya da telefon içi programlardan yapmak, kod adı alıp örgütün gizli haberleşme araçlarını kullanmak, askeri öğrencilerin gizli bilgilerini örgütün lehine olarak kaydedip ilgili görevlilere teslim etmek ve bu faaliyetlerini devamlı olarak sürdürmek şeklinde eylemleri ile örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler sınıfında yer aldığı anlaşılmıştır.

Bu şekilde şüphelinin FETÖ/PDY'ye aktif olarak görev ve sorumluluk almak şeklindeki eylemleri sebebiyle üye olduğuna yönelik kamu davası açmaya yeter delil ve şüphenin oluştuğu, şüphelinin dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak adına örgütün dağılmasına ve mensuplarının yakalanmasına elverişli bilgiler verdiği görülmekle bu kapsamda hakkında ilgili hükümlerin uygulanma şartlarının oluştuğu anlaşılmaktadır."

#türkiye
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