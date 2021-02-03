FETÖ Lideri Gülen’in el hareketleri ve figürlerinin Hristiyanlık ritüelleri ile benzerliği kitap oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Lideri Gülen’in, 40 yıllık dergi ve yayınlarında "İslami Değerler" adı altında yaptığı Hıristiyanlık propagandası kitap oldu.

Birlikte Dağıtım tarafından yayınlanan “Alamut’tan Pensilvanya’ya: Haç’a Adanmış Ruh” isimli eserde FETÖ Lideri Gülen’in ilk yıllardan itibaren, vaazlarında kullandığı el ve kol hareketlerinin, Sızıntı isimli dergideki kullandığı görsellerin, Hristiyan aleminin kullandığı unsurlar ile bire bir aynı olduğu ortaya konuldu.

FETÖ’nün yıllar boyu yayınladığı dergi ve kitap görsellerinde kullandığı semboller, vaaz ve video kayıtlarındaki el, kol hareketlerinin Hristiyan dünyasındaki unsurlar ile birebir aynı olduğu belgeleri ile “Alamut’tan Pensilvanya’ya: Haç’a Adanmış Ruh” isimli kitapta anlatılıyor. Eserde İslam coğrafyasında iki yüz yıldır misyonerlik faaliyeti yapanların kullandığı vücut dili, sembol ve yöntemlerin aynısının FETÖ tarafından "İslami Değerler" adı altında kullanıldığı anlatıldı.

Birlikte Dağıtım tarafından 40 yıllık bir dönemde toplanan konuşma metinleri, yayınlanan fotoğraflar üzerinden hazırlanan eserde, Gülen’in dergilerinde defalarca kullandığı resimler ve semboller titizlikle inceleniyor. Eser, illuminati benzeri bir örgütün, gençleri nasıl devşirdiğini, aslında bir neslin Haç’a hizmet ettirilmek üzere hazırlandığını gözler önüne seriyor. FETÖ’nün yayınlarında kullandığı her resmin Hristiyan dünyasındaki karşılıkları, sembolik anlamları teker teker delillendirilerek anlatılıyor.

Eserin dikkat çekici bölümlerinden birinde Gülen’in dua şekli her yönüyle inceleniyor. FETÖ yayınlarında kullanılan "orans dua formu"na dikkat çekilen eserde, FETÖ yayınlarında Hristiyanlığın bütün ibadet şekillerinin gizli şekilde işlendiğine işaret ediliyor. Eserde FETÖ Hristiyanların inançlarının merkezine koydukları Haç’ın ve "orans dua formunun" Gülen yayınlarındaki örneklerine vurgu yapılıyor.

Kitapta Gülen’in Hristiyan din adamlarının bizzat kullandığı "orans formu" şeklide dua ettiği de fotoğraflarla delillendiriliyor. Kitapta Gülen’in yayınlarında Hristiyanların İsa Mesih resimlerini arka fonlara yerleştirdiğine de dikkat çekiliyor.

Eserin sonuç bölümünde, yapılan değerlendirme ise şu şekilde, "Gülen aslında ideal bir nesil yetiştirmemiştir, kendi idealindeki zihinleri, fikirleri, dünyaları Müslüman Anadolu gencinin içinin derinliklerinde inşa etmiştir. Altın nesil konferanslarında söylediği gibi, gerçekten de kendince Müslüman gençler arasında bir iç fetih yapmıştır. Bu resim ve sembollerin taşıdığı dünyayı yavaş yavaş, aheste aheste Müslüman gencin hayatının içine hakim kılmıştır. Çünkü bu gencin baktığı ve bakacağı her yeri bu sembollerle kapatmış, başka bir yere bakmasına imkan vermemiştir.”