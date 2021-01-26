Fetih Müzesi’nden öğrencilere karne hediyesi

Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret eden ilkokul öğrencilerine karne hediyeleri vererek büyük mutluluk yaşattı.

Osmangazi Belediyesi düzenlemiş olduğu ‘Karne Hediyesi Bizden’ kampanyası ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret eden öğrencilerin yüzlerini güldürdü. Müze girişinde yetkililer tarafından verilen sürpriz karne hediyeleri ile büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, aldıkları hediyeler ile yarı yıl tatillerini en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade ederek Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkürlerini sundu. Öğrenciler, tatil süresince fetih müzesini ücretsiz olarak gezebilecekler.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, karnelerini alan öğrencilere hem güzel bir hediye sunmak, hem de tarih bilincini aşılamak amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini söyledi. Karnesini alan tüm öğrencileri kutlayan Başkan Dündar, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.