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Fetih Müzesi kapılarını açıyor

BURSA’NIN BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİNE UZANAN YOLCULUĞUNU ANLATAN PANORAMA 1326 BURSA FETİH MÜZESİ, NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA KAPILARINI YENİDEN ZİYARETE AÇIYOR.

Fetih Müzesi kapılarını açıyor

BURSA’NIN BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİNE UZANAN YOLCULUĞUNU ANLATAN PANORAMA 1326 BURSA FETİH MÜZESİ, NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA KAPILARINI YENİDEN ZİYARETE AÇIYOR.

07 Haziran 2020 Pazar 14:38
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Fetih Müzesi kapılarını açıyor

Bursa’nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, normalleşme süreci kapsamında kapılarını yeniden ziyarete açıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’ta ziyarete kapanmıştı. Açıldığı günden bu yana atmosferiyle kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Fetih Müzesi, salgın sürecine kadar 780 bin ziyaretçiyi evinde ağırladı. Vatandaş ile iletişimi koparmamak adına pandemi dönemi boyunca sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan müze ekibi, ‘Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları’ sergisini de zenginleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme sürecini açıkladığı günden bu yana hazırlıklarına devam eden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 9 Haziran’da ikinci açılış yapmaya gün sayıyor.

Fetih Müzesi’ne hasretin sona erdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Koronavirüs salgınıyla Türkiye başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Normalleşme süreci ise müzelerin açılmasıyla gündeme geldi. Bizler, 9 Haziran’da ikinci açılışını yapacağımız müzemizde hazırlıkları aralıksız sürdürüyoruz. Müzemizin bakım ve dezenfeksiyonunu düzenli olarak yapıyoruz. Müzemiz açıldığında sosyal mesafe kuralını uygulamaya devam edeceğiz. Ayrıca müze girişinde dezenfektan ile maske kontrolünü sağlayarak, kubbe bölümünde kişi sayısını sınırlandıracağız” dedi.

İnternetten sanal gezi imkanı da sunacaklarını ifade eden Başkan Dündar, “Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa, ziyaretçilerini çok özledi. Müze ekibimiz, salgın sürecinde uzman kişilerle toplam 51 yayın yaparak, dijital bir sergi olan ‘Pandemi Günleri’ adlı çalışmayı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra yine sosyal medya üzerinden ilk ve ortaokul çocukları için resim yarışması düzenledi. İkinci açılışımızı yapmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Vatandaşlarımızı tedbiri elden bırakmadan müzemize davet ediyoruz” diye konuştu.

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