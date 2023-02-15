Fethiye’de konaklayan depremzede çocuklar doyasıya eğlendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından depremden etkilenen çocuklar, oyun parkına götürülerek eğlendirilirken, unutulmaz bir gün yaşayan çocukların yüzünden gülümsemeleri eksik olmadı.

Deprem bölgesinden Fethiye’ye gelen vatandaşlar ilçede en iyi şekilde ağırlanıyor. Temel ihtiyaçlar dışında çocukların eğlenmesini sağlamak için hareket geçen polis ekipleri örnek bir etkinliğe imza attı. Fethiye Kaymakamlığı koordinesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri depremzede çocukları bir alışveriş merkezinde bulunan oyun parkına götürdü. Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu önderliğinde aileleri ile oyun parkına getirilen çocuklar tüm oyuncaklardan ücretsiz yararlandı. Toplum Destekli Polislik ekipleri gözetiminde doyasıya eğlenen çocuklar polis abla ve ağabeyleriyle de farklı oyunlar oynadı. Oyunların ardından yemek yiyen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliğin deprem bölgesinden gelen ve Fethiye’de konaklayan çocuklar için devam edeceği öğrenildi.

“Depremin çocuklarını güldürmek istiyoruz”

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Komiser Yardımcısı Özlem Divar, “Depremin çocuklarına, depremi unutturamayız, ama yüzlerini gülümsetebilmek için Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye Emniyeti koordinesinde bir etkinlik düzenledik. İki saat de olsa mutlu olmalarını istedik. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın diyoruz. Acıları acımızdır. Bugün yaklaşık 15 çocuğumuz aileleri ile birlikte bizlerle. Oyunları ücretsiz kullanıyorlar. Sonrasında yemek ikramımız olacak. Bizler her zaman vatandaşlarımızın ne ihtiyaçları varsa onları karşılamak için yanlarındayız” diye konuştu.

“Allah devletimize zeval vermesin”

Hatay Samandağ’dan Fethiye’ye gelen Sinem Kara, “Hatay’ımız bir felaket yaşadı. Allah kimseye yaşatmasın. Bizlere eli uzanan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bizlerin, çocukların acılarını paylaşmaları çok güzel. Benim kızımda oyun etkinliğine katıldı. İnsanların iyi veya kötü olduğu böyle günlerde ortaya çıkıyor. Polislerimizden de Allah razı olsun” dedi.