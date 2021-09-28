Fenomen ördek ayda 4 bin 500 dolar kazanıyor

Popüler sosyal medya uygulamaları TikTok ve Instagram’da “Dunkin Ducks” adlı hesabı bulunan Munchkin adlı fenomen ördeğin sahibi Krissy Ellis, Munchkin’in ayda 4 bin 500 dolar kazandığını açıkladı.

Popüler sosyal medya uygulamaları TikTok ve Instagram’da “Dunkin Ducks” adlı hesabı bulunan Munchkin adlı fenomen ördeğin sahibi 20 yaşındaki Krissy Ellis, Munchkin’in ayda 4 bin 500 dolar kazandığını açıkladı. ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Milford’da yaşayan Ellis New York Post’a verdiği röportajda, Munchkin için dünyanın en şımarık ördeği ifadelerini kullanarak, Munchkin’in kamerayı görür görmez hemen poz vermeye başladığını aktardı.

Ellis, “Dunkin Ducks” adıyla açtığı TikTok hesabının 2.7 milyon, Instagram hesabının ise 245 bin takipçisinin bulunduğunu ifade ederek, TikTok ve Instagram’dan ayda 4 bin 500 dolar kazanç elde ettiğini açıkladı.

"Yarım saatte çalışarak kazandığımda daha fazla para kazandım"

Paylaşımları neticesinde markaların kendisine ulaşmaya başladığını ve ilk ücretli marka anlaşmasını Instagram’da yaptığını ifade eden Ellis, “Bu içeriği oluşturup yayınlayarak yaklaşık yarım saatte, bir markette haftada 40 saatten fazla çalışarak kazandığımdan daha fazla para kazandım” dedi.

“Birçok insan benimle dalga geçti, ama aynı insanlar şimdi benim arkadaşım olmak istiyor”

Munchkin ile şöhret yolculuğuna 16 yaşındayken başladığını ifade eden Ellis, Temmuz 2018’e kadar açtığı Instagram hesabının 5 bin takipçiye ulaştığını belirterek, "Aklımda, okuldaki popüler kızların bile 5 bin takipçisi yok. Lisede ördeğe sahip olduğum için birçok insan benimle dalga geçti, ama aynı insanlar şimdi benim arkadaşım olmak istiyor çünkü ördek internette ünlü" dedi.

“İnternetteki yerinizi bulmak için asla geç değildir”

“İnternetteki yerinizi bulmak için asla geç değildir” ifadelerini kullanan Ellis, “Bir gün zorbalığa uğradığınız şey, insanların sizi sevmesinin nedeni olacak. Uzun zaman alabilir ve oraya ulaşmak gerçekten zor olabilir, ancak buna kesinlikle değer” dedi.