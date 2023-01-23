Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ablası Zacharo Anastasiadou Gökçeada’da toprağa verildi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ablası Zacharo Anastasiadou, Gökçeada’da Zeytinlikköy köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ablası Zacharo Anastasiadou, Atina’da tedavi gördüğü hastanede 18 Ocak’ta hayatını kaybetti. Zacharo Anastasiadou’un cenazesi Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Zeytinliköy’de doğduğu eve getirildi. Cenaze töreninde, Fener Rum Patriği Bartholomeos, ağabeyi Andon Arhondonis, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou’nun yanı sıra yurt dışından çok sayıda metropolit ve din adamı katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos ve ağabeyi Andon Arhondonis taziyeleri kabul etti. Cenaze, duanın ardından Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis’in duaları eşliğinde Zeytinliköy Aya Yorgi Kilisesi’ne getirildi.

Zeytinliköy Aya Yorgi Kilisesi’ndeki törenin ardından Zacharo Anastasiadou’nun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.