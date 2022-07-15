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Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı

Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyündeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 15.07.2022, 20:44
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı

Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyündeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyündeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan’ın cenaze töreni Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. Törenin ardından Arıkan, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, Nazmi Arıkan’ın eşi Tülay Arıkan, oğulları Kazım Arıkan ve Kurtuluş Arıkan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski Futbolcu Uğur Boral ve birçok vatandaş katıldı. Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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