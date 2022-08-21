Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver ve sağlık çalışanları son yolculuğuna uğurlanıyor

Gaziantep’te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver ve sağlık çalışanları Acil Tıp Teknikeri Tuğba Uzdilli, ambulans sürücüsü Abdullah Kütük ve ambulans sürücüsü Halil Özden için Abdulkadir Yüksek Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.