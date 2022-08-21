banner528

banner549

banner547

Son Dakika
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu

Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver ve sağlık çalışanları son yolculuğuna uğurlanıyor

Gaziantep’te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver ve sağlık çalışanları Acil Tıp Teknikeri Tuğba Uzdilli, ambulans sürücüsü Abdullah Kütük ve ambulans sürücüsü Halil Özden için Abdulkadir Yüksek Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Genel 21.08.2022, 12:16
Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver ve sağlık çalışanları son yolculuğuna uğurlanıyor

Gaziantep’te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver ve sağlık çalışanları Acil Tıp Teknikeri Tuğba Uzdilli, ambulans sürücüsü Abdullah Kütük ve ambulans sürücüsü Halil Özden için Abdulkadir Yüksek Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu