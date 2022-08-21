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Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep’te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, Bahattin Nakiboğlu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 21.08.2022, 13:49
Gaziantep’te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, Bahattin Nakiboğlu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.