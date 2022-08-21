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Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlanıyor
Gaziantep’te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen, Şanlıurfa Yusufpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Genel 21.08.2022, 12:21
Gaziantep’te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen, Şanlıurfa Yusufpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Mezarlığı’nda toprağa verilecek.