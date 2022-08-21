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Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep’te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen, Şanlıurfa Yusufpaşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Genel 21.08.2022, 13:25
Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep’te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen, Şanlıurfa Yusufpaşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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