FBI’nın bilgisayar ağına siber saldırı yapıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), bilgisayar ağına siber saldırı düzenlendiği ve büronun saldırıyı kontrol altına almaya çalıştığı duyuruldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bilgisayar ağının bir bölümünde kötü amaçlı bir siber saldırı olayını araştırdığını ve kontrol altına almak için çalıştığını aktardı. FBI’dan iki kaynak, olayın çocuk cinsel istismarı görüntülerinin soruşturulmasında kullanılan bir FBI bilgisayar sistemine yapılan bir saldırıyla ilgili olduğunu söyledi. Kaynaklar saldırının büronun en büyük ofislerinden biri olan FBI New York Ofisi’ne yönelik olduğunu söylerken, siber saldırının kaynağının araştırıldığı aktarıldı.

FBI yetkilileri yaptıkları açıklamada, "FBI olayın farkında ve ek bilgi elde etmek için çalışıyor. Bu, kontrol altına alınmış bir olaydır. Devam eden bir soruşturma olduğu için FBI’ın şu anda daha fazla yorum yapmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Daha önce FBI, Kasım 2021’de de bir siber saldırıyla karşılaşmıştı. Siber saldırgan, yüzbinlerce kuruluşa FBI’ın harici e-posta adresini kullanarak bir siber saldırı uyarısı veren sahte e-postalar göndermişti. FBI olayla ilgili olarak bir yazılım güvenlik açığını giderdiğini söylemiş ancak şüpheliyi kamuoyuna açıklamamıştı.