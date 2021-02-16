Fatsa’da karla mücadele

Fatsa Belediyesi karla mücadele ekipleri, şehrin dört bir tarafında karla mücadelesini sürdürüyor. Dün akşamdan itibaren ilçenin yüksek kesimleri ile birlikte şehir merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası Fatsa Belediyesi Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak tüm ekipleriyle harekete geçti.

Geçen haftadan beri beklenen kar yağışı ile ilgili teyakkuzda olan Fatsa Belediyesi, önceki akşam şehri etkisi altına alan kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Fatsa Belediyesi, 10 Beko Loder, 4 greyder, 3 tuzlama, 5 kar küreme ve 4 Loder araç ve 65 kişiden oluşan karla mücadele ekibi, kırsal mahallelerde karla kaplanan yolları açıyor, şehir merkezinde kaldırımlarda kar küreme ve yollarda tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kar yağışının Fatsa’da hayatı olumsuz etkilememesi için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Kar yağışı öncesi, kış şartlarında vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Zaman ve konum ayırt etmeksizin ekiplerimiz 24 saat esaslı çalışıyor. Hiçbir vatandaşımızı kar nedeniyle mağdur etmemek için çalışıyoruz. Gece yarısı başlayan kar yağışı ile ilgili günün ilk ışıkları ile karla mücadeleye başladık. Karla mücadele ekiplerimiz, olumsuz hava koşullarına karşı koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. Tüm şehri etkisi altına almasına rağmen özellikle yüksek kesimlerde evlerine ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlarımızın, yol açma çalışmalarımızla evlerine güven içerisinde ulaşmalarını sağlıyoruz. Dün geceden itibaren tüm mahallelerimizde tuzlama çalışmalarını başlattık, kar küreme çalışmalarımız devam ediyor. Yol açma çalışmalarımızı yağıştan daha çok etkilenen yüksek mahallelerimizden başlatarak şehrimizin tüm mahallelerinde sürdürüyoruz“ dedi.