Fatsa, korona virüs ile mücadelede hassas

Fatsa’da zabıta ve polisten salgınla mücadelede ortak çalışma başlatıldı. Geçen hafta Türkiye genelinde illerin korona virüs tablosundaki vaka artışında Ordu’nun birinci sırasında yer alması tüm şehri kırmızı alarma geçirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Şubat tarihleri arasında il bazlı vaka sonuçlarında Karadeniz bölgesinde en çok vakanın görüldüğü illeri açıkladı. Vaka sayısının en yüksek olduğu Ordu ve ilçelerinde tüm ekipler, teyakkuza geçti.

Polis ve zabıtadan ortak denetim

Ülke genelinde nüfus oranına göre korona virüs vakalarında ilk sırada yer almasından ötürü Fatsa Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak bir denetim gerçekleştirdi. Polis ve zabıtadan oluşan ekipler, trafiğe kapalı olan caddelerde ve sosyal yaşam alanlarında vatandaşları sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi konusunda uyardı.

Salgınla mücadelede herkesin sorumlulukları var

Salgınla mücadelede başarının birlikte elde edilebileceğini söyleyen Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, “Sağlık Bakanlığımızın geçtiğimiz hafta açıkladığı korona virüs tablosundaki vaka sayısında maalesef birinci sıradayız. Yaptığımız denetimlerde İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı polislerimiz ve zabıta ekiplerimizle vatandaşlarımızı salgınla mücadelede maske temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda uyarıyoruz. Pandemi kuralları konusunda daha hassas ve dikkatli olmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına kayıtsız ve şartsız uymalıyız. Salgınla mücadelede hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğunu unutmayalım. Bu salgın illetinden kurallara uyarsak kurtulacağız. Bunu hep birlikte başaracağız” diye konuştu.