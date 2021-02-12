Fatsa karla mücadeleye hazır

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, önümüzdeki günlerde tüm yurdu etkisi altına alacak yoğun kar yağışı ile ilgili belediye olarak tüm hazırlıkları yaparak tedbirlerin alındığı söyledi.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte Trakya üzerinden Türkiye’ye giriş yapan yoğun kar yağışı Batı Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da etkili olacak. 15 Şubat Pazartesi günüden itibaren soğuk havanın etkisini artırmasıyla kar yağışlarının aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Fatsa ile birlikte yurdun büyük bir bölümünde hâkim olması beklenen yoğun kar yağışının neden olabileceği olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Fatsa Belediyesi karla mücadele ekipleri gerekli hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşları beklenen yoğun kar yağışı öncesi uyaran Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye olarak 10 Beko Loder, 4 greyder, 3 tuzlama aracı, 5 kar küreme ve 4 Loder araç ve 65 kişilik ekiple karla mücadeleye hazır olduklarını kaydetti.

Ekipler 24 saat esaslı tüm araç ve ekipmanla müdahaleye hazır

Haftaya tüm yurda yayılacak kar yağışı ile ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “15 gün süre ile etkili olacak soğuk hava dalgası geliyor. Hava sıcaklıkları sıfır derecenin altına düşecek. Önümüzdeki günlerde yağışın tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Özlemle beklediğimiz kar yağışı uzun bir süre şehrimizde etkili olacak. Tüm mahalle ve kırsal alanlarımızda ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz hazırlıklarını tamamladı. Ekiplerimiz 24 saat esaslı görevlerine hazır. Özellikle kırsal kesimde bulunan hemşehrilerimizin gıda malzemeleri ve hayvancılık yapan hemşehrilerimizin de hayvan yemi ihtiyacı konusunda tedbirli olmaları gerekmektedir. 10 Beko Loder, 4 greyder, 3 tuzlama aracı, 5 kar küreme ve 4 Loder araçlarımız ve 65 kişilik ekibimizle mücadeleye hazırız. Havaların iyice soğuyacağı bu dönemde vücut direncimizin düşmemesine özen gösterelim. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bulaş riskini ortadan kaldıralım” diye konuştu.