Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs Kırıkkale yakınlarında devrildi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Delice ilçesi yakınlarında otobüsleri devrilen Fatsa Belediyespor oyuncularına dönüş için araç tahsis etti.

Kazanın yaşandığını haber alır almaz İtfaiye ekipleri ile irtibata geçen ve gelişmeleri yakından takip eden Başkan Şahiner, deplasman maçı için Ankara’ya gitmekte olan 31 kişilik sporcu kadrosu ve teknik heyete geçmiş olsun dileklerini iletti. İtfaiye müdürlüğü ekipleri gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra sporcuları alması için Belediye Başkanlığına ait bir araç olay yerine gitti. Kazazede sporcuların ihtiyaçları karşılanarak Fatsa’ya dönmeleri için araç yola çıktı.

Konuya ilişkin olarak İHA muhabirine bir açıklamada yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kazayı duyar duymaz harekete geçtik. Hafif yaralanan otobüs sürücüsü dışında çok şükür kimseye zarar gelmemiş. Futbolcu kardeşlerimizi yalnız bırakmadık ve gereken neyse yaptık. İnşallah sağ salim memleketlerine ulaşırlar" dedi

Fatsa Belediyesporlu oyuncular ise yaşanılan kaza sonrası kendilerini yalnız bırakmayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e teşekkürlerini iletti.