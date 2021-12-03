Fatih’teki Kara Surları Millet Bahçesi’nin 1. etaptaki parkı 2022’de açılacak

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kara Surları Millet Bahçesi Projesi ile ilgili, “1. etaptaki parkın açılışını 2022’nin yaz aylarında yapacağız” dedi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kara Surları Millet Bahçesi Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kara Surları ve çevresini düzenleme projesinin Fatih’in en önemli projelerinden biri olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, alanda kamulaştırma yapıldığını ifade ederek, bu alanın Topkapı’dan başladığını, sırasıyla Mevlanakapı, Silivrikapı, Belgratkapı ve Yedikule’ye kadar bir kısmı kapsadığını söyledi. Başkan Turan, 1. etaptaki parkın da 2022’ de açılacağını belirtti.

“Çünkü UNESCO nezdinde önemli bir proje”

Kara Surları Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Kara surları Millet Bahçesi projemiz, Fatih’te dünya miras alanında 4 bölge var. Dünya miras alanına kalan 4 bölgenin 1 tanesinin tamamı Fatih sınırları içerisinde, bunların bir tanesi Kara Surları kısmıdır. Kara surlarının iç kısmı, yani Fatih ilçe sınırlarında kalan kısmı yıllardan beri kara surları koruma bandında kalan kısmı da dahil olmak üzere, planlarda yeşil alanda ya da koruma bandı içinde kalan alanlardır. Burası nerdeyse 100 yıldır bu koruma bandı içinde kalan bölge, ya da planlanan yeşil alanda kalan bölge gecekondu, iskansız, sağlıksız bir yapılaşmanın içerisindeydi. Bir kaos ve keşmekeşlik vardı. 2019 yılından sonra Topkapı’dan başlayarak Topkapı Mevlanakapı arası, Mevlanakapı Silivrikapı arasında, 2 etap şeklinde, burada ilk önce kamulaştırma işlemleri yapıp, bir taraftan da yıkım işlemleri işe ilgili çalışmaları başlattık. 2-2 buçuk yıldır Allah’a şükür surun koruma bandında çok ciddi işler yaptık. Burada yaklaşık bu koruma bandını ilk etabı 2 buçuk kilometreyi bulan bir etabı Topkapı’dan Silivrikapı’ya kadar olan kısmı 2 buçuk km’ye kadar varacak bir kısım, fakat 1. etap yapılacak kısmı, Topkapı Mevlanakapı caddesi arasında kalan kısmıdır. Bununda ihalesi yapıldı, inşaata da şu anda başlamış oldu. İnanıyorum ki zaten uluslararası ölçekte şu anda bu yaptığımız işlem BM nezdinde belli yayınlarda yayınlamaya başladı. Çünkü UNESCO nezdinde önemli bir proje. İstanbul’un sur içinde kalan önemli bir millet bahçesi, Türkiye’de bir çok millet bahçesi yapılıyor ancak bu kapsamda, yanında tarihi bir belki 1000 - 1500 yılları bulan bir surun içerisinde kalan bir millet bahçesi ilk olacaktır” dedi.

“200-250 milyon lira mertebesine ulaşan kamulaştırma bedeli ödedik”

Projenin kamulaştırma bedelini söyleyen Başkan Turan, “Biz şu anda ilçe belediyesi olarak yapıyoruz bunu tamamen ama projede paydaş olarak teşekkür etmem gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız benim eski başkanı yaptım TOKİ, onların burada çok ciddi destekleri var. Yaklaşık şu ana kadar yapılan kamulaştırma bedeli 200-250 milyon lira mertebesine ulaşan kamulaştırma bedeli ödedik. Millet bahçesi iki etap olarak düşündüğümüzde şu anda kamulaştırmalarla ilgili 1. etapta yaklaşık yüzde 85 aşamasında kamulaşmayı tamamladık. 2. etapta yaklaşık yüzde 40’lar mertebesindeyiz. 1. etap yüzde 85 kamulaştırma yaptığımız alanda inşa faaliyetlerimiz yaklaşık 15 gün önce başladı. 1. etaptaki parkın açılışınıda Allah nasip ederse 2022’nin yaz aylarında inşallah yapacağız. İnsanlar düne kadar dediğim gibi gecekondularla, depolarda, fabrikalarla dolu olan alan inşallah insanların kullanımına açık bir yeşil alan olacak. Çok kapsamlı bir peyzaj projesi de yapıldı. Bu peyzaj projesinin bir tarafı da ağaç ve bitki ile olan kısmı, her bir ağacın ismine, cismine varıncaya kadar nokta nokta yerleri hesaplandı. Yine burada bu bölgede olacak bir endemik bitkilerden oluşan bir bahçede yapılacak. Yaklaşık 110 ayrı bitkiden de bir endemik bahçe oluşturulacak” diye konuştu.