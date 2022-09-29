Fatih’te yaya geçidine dikkat çekildi

“Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu etkinliği” Fatih Çapa Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen ve 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan “Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu etkinliği” bugün Fatih’te bulunan Çapa Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Yaya geçitlerinin kullanılmasının önemini arttırmak ve yayaların öncelik hakların toplum hafızasında yerleştirmek amacıyla yapılan etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen katıldı. Gözen, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyamasının yanı sıra, sürücüleri yaya geçitleri hakkında bilinçlendirerek konuyla ilgili afiş dağıttı.

Etkinlik hakkında konuşan Özer, “Bugün Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak “Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu” etkinliğini her yıl olduğu gibi bugün de düzenliyoruz. Yayaların öncelik hakkını toplum hafızasında yerleştirmek, bilinç düzeyini yükseltmek ve duyarlılığı arttırmak amacıyla İstanbul Valiliğince bu faaliyeti icra ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yaya geçitlerinin kullanılmasının önemini göstermek amacıyla Türk bayrağı ve pankart açan öğrenciler yayalarla ilgili farkındalık oluşturdu.