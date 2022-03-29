Fatih’te terminal dışı yolcu indirip bindiren otobüslere ceza yağdı

Fatih’te terminal dışında yazıhaneleri önünde ve yolda yolcu indirip bindiren uluslararası ve şehirlerarası otobüslere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde terminal dışında yolcu indirip bindiren araçlara ceza kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ekiplerince sabah erken saatlerde yapılan denetimde terminal ve ara durak haricinde yazıhanelerinde ve yolda yolcu alan ve indirdiği tespit edilen firmalara Ulaştırma Bakanlığı 962 TL, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise 196 TL cezai işlem uygulandı.

Ceza yağdı

Sabah saatlerinde Aksaray Metro istasyonu önünde yapılan denetimde saat 10.00’a kadar 5 seyahat firmasına, başka firmaya ait biletli yolcu taşıma, terminal ve ara durak dışı yolcu indirme-bindirme, biletsiz yolcu taşıma, hat çizelgesi ve güzergaha uymamak gibi kural ihlallerinden cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimde ceza kesilen firmalardan birine 20 uyarı puanını ihlal ettiği için 2 bin 340 TL ceza kesilirken, bir otobüsünde plakasının uygunsuz olduğu gerekçesiyle değiştirildiği görüldü. Yıllardır yolcu taşımacılığı yaptığını ifade eden otobüs şoförü Sedat Alican, “Biz 2010’dan beri buradan araç kaldırıyoruz. Bize sadece saat akşam 9’dan sonra park etmeyin dediler, biz park etmiyoruz. Sabah saat 8.30’da araçları buraya getiriyoruz, yolcularımızı alıp yolumuza devam ediyoruz. Bu arabalar su ile gidip, gelmiyor. İstanbul’dan Kuzey Irak’a gidiyor. Sonuçta burada Türk vatandaşına hizmetimizi veriyoruz. En az bin 500, 2 bin lira ceza yazıldı. Bizim otogarda, her yerde yazıhanemiz var. Yol boyu buradan Kuzey Irak’a kadar her yerde yazıhanemiz mevcuttur” dedi.