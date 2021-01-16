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Fatih’te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
Fatih Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri ve sokak hayvanlarını unutmadı.
Genel 16.01.2021, 15:48
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Fatih Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri ve sokak hayvanlarını unutmadı.Fatih Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, Fatih’in çeşitli yerlerindeki sokak hayvanlarını besledi. Güvercinler için kuş yemi ile su kapları bırakılırken kedi ve köpeklere mama verildi.
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