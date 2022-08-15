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Fatih’te sağanak yağış etkili oldu, tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tramvay seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başlandı.

Genel 15.08.2022, 11:27
Fatih’te sağanak yağış etkili oldu, tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tramvay seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, etkili olmaya başladı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanaktan kaynaklı Fatih Aksaray bölgesinde tramvay seferlerinde aksamalar yaşanmaya başladı. Su birikintilerinden dolayı da bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

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