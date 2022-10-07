Fatih’te kültür sanat yılı Süleyman Çelebi ve Mevlid özel programı ile açıldı

Fatih Belediyesi, kültür sanat yılının açılışını Süleyman Çelebi’nin vefatının 600’üncü yılını özel düzenlediği Süleyman Çelebi ve Mevlid Özel programıyla yaptı. Programda Süleyman Çelebi’ye ait Mevlid (Vesiletün Necat) ile farklı sanatçılara ait ilahiler ve şiirler okundu.

Fatih Belediyesi, kültür sanat yılı açılışını Mevlid (Vesiletün Necat) isimli eserin sahibi Süleyman Çelebi’nin vefatının 600’üncü yılına tarihi Yedikule Hisarında düzenlediği Süleyman Çelebi ve Mevlid Özel programıyla yaptı. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katılarak seyircilerle birlikte, seslendirilen ilahileri ve şiirleri dinledi. Mevlid (Vesiletün Necat) ile çeşitli sanatçılara ait ilahiler, orkestra şefliğini Prof. Dr. Turan Sağer’in yaptığı orkestra eşliğinde, Mehmet Kemiksiz, Çiğdem Yarkın, İbrahim Suat Erbay ve Özel Özer tarafından seslendirilirken, şiirleri Ali Nuri Türkoğlu okudu. Program sonunda seyircilere mevlid şekeri ikramı da yapıldı.

Sahneye çıkarak sanatçılara çiçek veren ve teşekkür eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Soğuk ile ılık arasında bir sonbahar akşamında gerçekten çok güzel bir dinleti dinlettiler bize. Bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir ricam var sadece burada muhtarlarımız da var. İlim ve sanat takdir edilmediği himaye edilmediği yerden göç eder. Biz bu ortamları hazırlıyoruz, sanatçılarımız burada çok ciddi bir emek var izlerken de anlıyoruz. Özellikle bunu muhtarlarımızdan istiyorum. Fatih’te mutlaka bizim duyuramadığımız insanlar var onların da sanatla gönüllerinin şenlenmesi huzur bulması önemli. Fazlaca faaliyet yapıyoruz duyuralım bunları” dedi.