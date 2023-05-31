Fatih’te Kemal Kılıçdaroğlu için "mağlubiyet" lokması döküldü

Fatih’te bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için lokma döktü. Standda bulunan led ekranda "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer alırken, vatandaşlar lokma almak için kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Vatandaşlar büyük bir sevinç yaşarken, seçimden yenilgiyle çıkan Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Fatih Fevzi Paşa Caddesi’nde lokma döktü. Kurulan lokma standında yansıtılan ekranda Kılıçdaroğlu için, "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer aldı. Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu için dağıtılan lokmadan almak için kuyruğa girdi.