Fatih’te havaya uçtuğu kazadan 1 saat sonra işine geri döndü

Fatih’te fırında pişen ürünler yanmasın diye yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Kazada metrelerce havaya uçan genç, hastanede yapılan tetkiklerin ardından işinin başına geri döndü. Yaşadığı kazayla ilgili konuşan Şahin Teyfur, “Biz de 9 canlıyız. Saat 11.00’de kaza oldu. Hastaneden döndüğümde saat 12’ydi. Durmak yok, çalışmaya devam” dedi.

Olay, Fatih Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, fırın çalışanı Şahin Teyfur, esnaf arkadaşıyla sohbet ettikten sonra koşarak yanından ayrıldı. Fırında pişen ekmek ve simitler yanmasın diye hızla karşı yola geçmek isteyen Teyfur’a seyir halindeki bir otomobil çarptı. Teyfur, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düştü. Kazayı gören çevredekiler hemen Teyfur’un yardımına koştu. Teyfur, kendisine çarpan otomobil sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Hastaneye yapılan tetkiklerin ardından taburcu olan Teyfur, kazadan 1 saat sonra fırına dönerek işe başladı.

“Biz de 9 canlıyız”

Yaşadığı kazayı anlatan Şahin Teyfur, “Karşıya geçiyordum. Araç hızlı geliyordu. Ben de fırına geçiyordum. Fırında pişen ekmek ve simit vardı. Onları çıkarıyorduk. Hızlıca fırına girdim. Ben de acele ettim. Ürünler yanmasın diye düşündüm. Ben de hızlıydım, araba da hızlıydı. Ben görmedim. Büyük bir araç vardı. Bana çarpan adam beni hastaneye götürdü. Hastanede de başımdaydı. Biz de 9 canlıyız. Sıkıntı yok. Kaza saat 11.00’de oldu. Hastaneden döndüğümde saat 12.00’ydi. Sonra işe devam ettik. Bizde durmak yok, çalışmaya devam” dedi.