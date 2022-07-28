Fatih’te "Gönüllü Turizm Elçileri" göreve başladı

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönüllü Turizm Elçileri Projesi" kapsamında bu yıl 6 bölgede 350 elçi, 6 süpervisör ve 1 koordinatör göreve başladı.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 12. kez hayata geçirilen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi kapsamında 350 elçi, 6 süpervisör ve 1 koordinatör göreve başladı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın yanı sıra birçok genç katıldı. Proje kapsamında 6 bölgede 350 elçi, 6 süpervisör ve 1 koordinatör, 10 dilde "bana sor" yazılı tişörtlerle görev alacak. Toplantıda bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gençlerin mülakat sonucu elçi olarak göreve alındıklarını söyledi. Başkan Turan, projeye katılan gençlerin hem kendilerini geliştirmesi hem de Türkiye’ye gelen turistlerde güzel anılar biriktirmesine neden olacaklarını ifade etti.

"Gençlerimiz sadece bilgi vermiyorlar"

Proje kapsamında gençlerin turistlere sadece bilgi vermediklerini Türk kültürünü de anlattıklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bu gençlerimiz sadece bilgi vermiyorlar. Onların her biri aynı zamanda Türk kültürünü dışarıdan gelen misafirlerimize anlatan tanıtan önemli birer elçiler. Bu proje uzun yıllardır devam ediyor. Lansmanını yapmak bugüne kısmet oldu. İnşallah gençlerimize inanıyorum ki hem buraya gelen turistlerin üzerinde bir etki ve anı oluşturacak hem de kendileri için çok kıymetli anlar biriktirecekler. Onlara keyifli güzel vakit geçirmelerini diliyorum. İngilizce, İspanyolca, Korece, Almanca, Arapça gibi dillere vakıf gençlerimiz" şeklinde konuştu.

"Ülkemize faydalı olabilmek için bu projeye katıldım"

Ülkeye faydalı olabilmek adına projeye katıldığını dile getiren 21 yaşındaki Ömer Faruk Karaçelli, "Projeye katılma sebebim dilimi geliştirmek. Geliştirip daha aktif bir şekilde hayatta kullanabilmek. Turistlerle konuşup sosyalleşmek, kültürümüzü tanıtabilmek ve her anlamda ülkemize faydalı olabilmek için bu projeye katıldım. Her anlamda başkanımız bize çok destek oluyor maddi manevi. Bu projede elimizden geleni yapıyoruz. Kendimizi de olabildiğince geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.