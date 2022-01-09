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Fatih’te gazeteciler Haliç’e olta attı

Fatih Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensupları, Galata Köprüsü üzerinde Haliç’e olta atarak balık tuttu.

Genel 09.01.2022, 15:22
Fatih’te gazeteciler Haliç’e olta attı

Fatih Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensupları, Galata Köprüsü üzerinde Haliç’e olta atarak balık tuttu.

Fatih Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ‘Oltada Buluşalım’ etkinliği düzenlendi. İstanbul’da görev yapan gazetecilerin katıldığı etkinlikte, Fatih Belediyesi tarafından olta takımı hediye edildi. Galata Köprüsü üzerinde renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte Haliç’e olta atan gazeteciler, yakaladıkları ufak balıkları ise denize bıraktı.

Galata Köprüsü üzerinde gazetecilerle birlikte balık tutan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için İstanbul’un önemli mekanlarından Galata Köprüsü’nde bir etkinlik yapalım dedik. Hem bir anı olsun hem de arkadaşlarımızla İstanbul’un güzel sabahında beraber olalım istedik. Güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim" dedi.

Hayatında ilk defa olta ile balık tuttuğunu kaydeden gazeteci Soner Hasırcıoğlu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için Fatih Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu balık tutma organizasyonundayız. Daha önce haber için çok geldik ama ilk defa balık tutmak için buraya geldik. Oltayı elime ilk defa alıyorum. 4 yaşındaki kızım Elisa Ada’nın şansı için tutuyorum. 2-3 tane büyük balık tuttum ama bekliyoruz. Sizlerin ve bizlerin, çalışan veya çalışmayan tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

İHA muhabiri Davut Has, “Fatih Belediyesi’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde basın mensuplarına düzenlemiş olduğu bu organizasyon için kendilerine teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon, genelde biz toplumda kamuoyunu aydınlatma görevi yapıyoruz, bilgi veriyoruz. Bugün de burada stresimizi atıyoruz. Olta atmayı bilmeyen, ilk defa eline olta alan arkadaşlar burada ufak bir eğitimden geçti. Biz de geldik burada balık tutuyoruz. Bende 4 tane tuttum” dedi.

Etkinlikte en çok balık tutan gazetecilere Fatih Belediyesi tarafından hediye takdim edildi.

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